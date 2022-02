Kijów w oczekiwaniu na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Zakaz wieców, ograniczenie ruchu

Wzmocniona kontrola na wjeździe i wyjeździe

Wzmocnienie bezpieczeństwa

Premier Denys Szmyhal mówił w środę, że stan zostanie wprowadzony, by "wzmocnić bezpieczeństwo we wszystkich regionach i zwiększyć gotowość na wypadek możliwej dalszej agresji". Powiedział także, że "nie wpłynie on w szczególny sposób na życie ludzi i funkcjonowanie biznesu".