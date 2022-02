Kanadyjska broń dotarła do Lwowa. "Stoimy ramię w ramię z Ukrainą"

Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow, z którym Anand spotkała się w sobotę podczas konferencji w Monachium, napisał na Twitterze, że dostarczona broń to karabiny, w tym z optycznym celownikiem, noktowizory i sprzęt do obserwacji oraz inne wojskowe wyposażenie.

Odpowiedź na prośbę Kijowa

Apel do Rosji

Po rozmowach w Monachium ministrowie spraw zagranicznych krajów grupy G7 (Kanada, Francja, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i USA) oraz wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej napisali w komunikacie, że nie dostrzegają żadnych dowodów na to, iż Rosja ogranicza aktywność wojskową w pobliżu granic Ukrainy. Ministrowie, we wspólnym oświadczeniu, wezwali Rosję do działań dyplomatycznych, deeskalacji napięć, "znaczącego wycofania sił wojskowych z rejonu sąsiadującego z granicami Ukrainy, a także do pełnego przestrzegania zobowiązań międzynarodowych".