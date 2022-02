Macron z misją w Moskwie. "Jestem rozsądnie optymistyczny"

Prezydent Francji Emmanuel Macron przyleciał w poniedziałek do Moskwy, aby przekonać Władimira Putina do "złagodzenia napięć z Ukrainą" - podała agencja Reutera. Kreml nie oczekuje jednak znaczących zmian po wizycie francuskiego gościa. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow stwierdził, że "sytuacja jest zbyt złożona, by spodziewać się decydujących przełomów w czasie jednego spotkania".

Wizyta Emmanuela Macrona w stolicy Rosji odbywa się na tle narastających napięć wokół Ukrainy, w pobliżu której znajduje się ponad 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Władze na Kremlu w odpowiedzi na liczne apele Zachodu w sprawie wycofania wojsk i deeskalacji napięcia przedstawiły listę propozycji nazwanych "gwarancjami bezpieczeństwa". Dotyczą między innymi aspiracji euroatlantyckich Ukrainy. Rosja nie chce, by Ukraina została członkiem NATO, USA i Sojusz Północnoatlantycki twierdzą, że państwa mają prawo do wyboru własnych sojuszy, a polityka otwartych drzwi NATO pozostanie w mocy.

Po wylądowaniu w Moskwie Macron oznajmił. - Jestem rozsądnie optymistyczny, nie wierzę jednak w spontaniczne cuda.

Wersal, 29 maja 2017 roku. W tym miejscu spotkali się Emmanuel Macron i Władimir Putin kremlin.ru

Prezydent Francji, który uczestniczy w rozmowach dotyczących pokojowego uregulowania konfliktu zbrojnego w Donbasie, ma omówić z Władimirem Putinem sytuację wokół Ukrainy oraz kwestię "gwarancji bezpieczeństwa", których Moskwa domaga się od Zachodu.

Próba "zyskania na czasie i zamrożenia sytuacji"

Przed przylotem Macrona rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że Moskwa nie oczekuje "decydujących przełomów w czasie jednego spotkania". - W ostatnich dniach nie było nic nowego w temacie gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji, nasi zachodni rozmówcy wolą nie poruszać tego tematu - dodał Pieskow.

Przed wizytą do Moskwy Macron zadzwonił do zachodnich sojuszników. "We wtorek prezydent Francji pojedzie do Kijowa, obstawiając wielki polityczny kapitał na misję, która może okazać się niezręczna, jeśli wróci z pustymi rękami" - odnotowała agencja Reutera.

Prezydent Francji Emmanuel Macron YOAN VALAT/PAP/EPA

Dwóch rozmówców z otoczenia francuskiego przywódcy powiedziało Reutersowi, że jednym z celów jego wizyty do Rosji jest "zyskanie na czasie i zamrożenie sytuacji na kilka miesięcy, przynajmniej do kwietniowych wyborów w Europie – na Węgrzech, w Słowenii i, co najważniejsze dla Macrona, we Francji".

Czerwony dywan dla Putina

Macron od czasu objęcia władzy w 2017 roku, przez ostatnie pięć lat próbował zarówno namawiać, jak i przeciwstawiać się Putinowi. Jego wysiłki doprowadziły do ​​bliskiego dialogu z rosyjskim przywódcą, a także do bolesnych niepowodzeń.

Krótko po swoim wyborze Macron rozłożył czerwony dywan dla Putina w Pałacu Wersalskim, ale także wykorzystał tę wizytę do publicznego skrytykowania rosyjskiej ingerencji w wybory. Dwa lata później Macron i Putin spotkali się ponownie w letniej rezydencji prezydenta Francji.

Kraje Europy Wschodniej, które przez dziesięciolecia cierpiały pod rządami sowieckimi, krytykowały podejście Macrona do Rosji, z podejrzeniem odnosząc się do jego wypowiedzi o negocjowaniu "nowego europejskiego ładu bezpieczeństwa".

Aby odeprzeć krytykę przed obecną podróżą do Rosji i przejąć rolę europejskiego przywództwa w tym kryzysie, Macron zrobił wszystko, aby skonsultować się z innymi zachodnimi przywódcami, w tym z szefem brytyjskiego rządu Borisem Johnsonem i prezydentem USA Joe Bidenem. "Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego kryzysu ukraińskiego w 2015 roku, kiedy ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel i były prezydent Francji Francois Hollande udali się razem na Kreml, Macron nie zabrał ze sobą swojego niemieckiego odpowiednika. Olaf Scholz pojedzie do Kijowa, a następnie do Moskwy w przyszłym tygodniu" - przekazała agencja Reutera.

Autor:tas\mtom

Źródło: Reuters