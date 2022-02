Konflikt Rosja-Ukraina. Doradca Bidena: Rosja może zaatakować w ciągu dni, ale nadal jeszcze może wybrać ścieżkę dyplomatyczną

Rosja może zaatakować Ukrainę w ciągu kilku dni lub tygodni. Nadal jednak może wybrać ścieżkę dyplomatyczną - przekazał doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena Jake Sullivan w serii wywiadów telewizyjnych.

- Lada dzień Rosja może zaatakować Ukrainę albo może to nastąpić za kilka tygodni. Ale Moskwa może jeszcze zamiast tego wybrać ścieżkę dyplomatyczną – powiedział Sullivan w programie "Fox News Sunday".

- Możliwe działania Rosji mogą obejmować aneksję ukraińskiego Donbasu, cyberataki lub inwazję na Ukrainę na pełną skalę - dodał doradca, cytowany z kolei przez program NBC News "Meet the Press".

83 batalionowe grupy taktyczne

Agencja Reutera podała w niedzielę, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, że Rosja na granicy z Ukrainą zgromadziła 70 procent sił potrzebnych do przeprowadzenia inwazji na pełną skalę . Rozmówca agencji podkreślili, że Moskwa wciąż wysyła oddziały na zachód kraju, gdzie - według szacunków - stacjonują co najmniej 83 batalionowe grupy taktyczne.

Zdaniem urzędników, w ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba rosyjskich batalionowych grup taktycznych na ukraińskiej granicy wzrosła z 60 do 83, a kolejnych 14 jest w trakcie przerzutu z Rosji.

Biały Dom "jest przygotowany"

Sullivan, pytany, czy wierzy w to, że inwazja "jest nieuchronna", jak twierdzi kilku członków Kongresu, odpowiedział. - Nie zamierzam przewidywać tego, co wydarzy się w nadchodzących dniach. Powiem tylko, że my, Stany Zjednoczone, pod kierownictwem prezydenta Bidena, jesteśmy przygotowani tak czy inaczej.