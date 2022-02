Łukaszenka coraz ostrzej pod adresem Kijowa. Armia białoruska "zachowa się jak rosyjska"

Mińsk i Moskwa odpowiedzą wspólnie, jeśli armia ukraińska zaatakuje Donbas - powiedział białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka w rozmowie z dziennikarzem rosyjskiej państwowej telewizji Władimirem Sołowjowem. Na Białoruś przerzucane są rosyjskie wojska i sprzęt, by wziąć udział w ćwiczeniach "Związkowa stanowczość 2022". Zdaniem ekspertów, celem przerzutu wojsk jest wywarcie presji na Kijów, a w najgorszym scenariuszu, użycie ich do ataku na Ukrainę.

Jedno z pytań prokremlowskiego dziennikarza brzmiało, "jak zachowa się armia białoruska, gdyby władze ukraińskie zdecydowały się użyć siły przeciwko Donbasowi". - Tak jak rosyjska – odpowiedział Łukaszenka. Na uściślające pytanie, czy byłaby to wspólna odpowiedź Białorusi i Rosji, odpowiedział: - Oczywiście.

Łukaszenka coraz ostrzej wypowiada się pod adresem Kijowa, utrzymując, że w ewentualnym konflikcie "Białoruś nie pozostanie obojętna i wiadomo, po czyjej stanie stronie". Jego zdaniem, to "Stany Zjednoczone popychają Kijów do wojny", a Putin zachowuje się w tej sytuacji właściwie.

Przerzut wojsk

Na Białorusi trwa "sprawdzian" sił reagowania Państwa Związkowego. Od 10 do 20 lutego w tym kraju odbędą się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia "Związkowa Stanowczość 2022". Na Białoruś są przerzucani rosyjscy żołnierze i sprzęt, głównie ze Wschodniego Okręgu Wojskowego na Dalekim Wschodzie Rosji.

Zdaniem sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga w ostatnich dniach Rosja wysłała na Białoruś co najmniej 30 tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie. - To największy przerzut wojsk do tego kraju od czasu zakończenia zimnej wojny - ocenił na początku lutego szef Sojuszu.