Antony Blinken: Joe Biden jest gotów rozmawiać z Władimirem Putinem "w dowolnym czasie i formacie"

Sekretarz stanu USA Antony Blinken w rozmowie z telewizją CNN ocenił, że wciąż istnieje szansa dla dyplomatycznych działań, by zapobiec wojnie na Ukrainie, choć rosyjski scenariusz inwazji posuwa się naprzód. Zapewnił, że prezydent Joe Biden jest gotów rozmawiać z Władimirem Putinem "w dowolnym czasie i formacie". Odniósł się także do apelu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczącego natychmiastowego wprowadzenia sankcji na Rosję.

- Wydaje się, że dzieje się to wszystko, co prowadzi do faktycznej inwazji (Rosji na Ukrainę - red.) – powiedział Antony Blinken w niedzielnym programie CNN "State of the Union".