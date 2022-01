Debata w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Amabsador Ukrainy: Rosja przygotowuje uzasadnienie do wznowienia agresji

Ambasador USA Linda Thomas-Greenfield podczas poniedziałkowej debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ podkreśliła, że działania Rosji to cios "w serce Karty Narodów Zjednoczonych" oraz że zagrażają one całemu porządkowi międzynarodowemu.

Ambasador USA: jeśli Rosja napadnie na Ukrainę, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że tego nie przewidzieliśmy

Powołanie się na słowa Zełenskiego

Ambasador Ukrainy: Rosja przygotowuje uzasadnienie do wznowienia agresji

- Widzimy falę rosyjskiej dezinformacji, fałszywe oskarżenia o wojskowym ataku (...) To dowód na to, że Rosja nie zamierza deeskalować sytuacji i przygotowuje się do uzasadnienia możliwej agresji - powiedział. Dyplomata skrytykował słowa swojego rosyjskiego odpowiednika, który powołał się na słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wzywającego do powstrzymania się od paniki jako dowodu na brak nowego bezpośredniego zagrożenia wojną.