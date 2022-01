Blinken i Ławrow porozmawiają przez telefon we wtorek

To potwierdzenie i sprecyzowanie informacji, jaką w niedzielę przekazała wysokiej rangi przedstawicielka Departamentu Stanu USA Victoria Nuland. Powiedziała ona, że w nadchodzącym tygodniu prawdopodobnie dojdzie do kolejnej tury rozmów między Antonym Blinkenem i Siergiejem Ławrowem. Występując w programie CBS "Face the Nation", Nuland przypomniała, że Waszyngton wysłał do Moskwy dyplomatyczną propozycję w związku z napiętą sytuacja wokół Ukrainy.