Blinken i Ławrow rozmawiali przez telefon. Komunikat Departamentu Stanu i wypowiedź szefa MSZ Rosji

Siergiej Ławrow i Antony Blinken odbyli we wtorek rozmowę telefoniczną - potwierdził po południu polskiego czasu rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Przekazał w komunikacie, że Blinken podkreślił "zaangażowanie USA na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy". Ławrow po rozmowie uznał, że Stany Zjednoczone przy omawianiu tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa chcą "koncentrować się na omawianiu spraw drugorzędnych". Według źródeł Reutera, w ocenie strony amerykańskiej półgodzinna rozmowa była "profesjonalna i raczej szczera", ale nie przyniosła przełomu.

Jak przekazał we wtorek Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA, "sekretarz stanu Antony J. Blinken rozmawiał dziś z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem". Powiedział, że to kontynuacja pisemnej odpowiedzi USA na rosyjskie propozycje dotyczące bezpieczeństwa.

Sekretarz stanu USA: dalsza inwazja Rosji na Ukrainę spotka się z szybkimi i surowymi konsekwencjami

Jak głosi komunikat Departamentu Stanu, w czasie wtorkowej rozmowy "sekretarz (Blinken) podkreślił gotowość Stanów Zjednoczonych, zarówno dwustronnie, jak i razem z sojusznikami i partnerami, do kontynuowania merytorycznej wymiany poglądów z Rosją na temat wspólnych problemów bezpieczeństwa, co zamierzamy czynić w pełnej koordynacji z naszymi partnerami i sojusznikami". Według oświadczenia, szef amerykańskiej dyplomacji potwierdził również "zaangażowanie USA na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także prawa wszystkich krajów do określania własnej polityki zagranicznej i sojuszy".