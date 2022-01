Czy pancerny blitzkrieg Rosji jest możliwy? Analiza

Jeśli w porę rozmieścimy obronę w kierunku prawdopodobnych głównych ataków, Rosja nie będzie miała szans na szybkie rozgromienie armii ukraińskiej w Donbasie czy Charkowie. Władimira Putina czekałaby trudna, przedłużająca się wojna z ogromnymi stratami - stwierdził w analizie Jurij Butusow, ekspert do spraw wojskowości i redaktor naczelny portalu Censor.net, relacjonującego konflikt zbrojny w Donbasie.

"Czy popularna narracja, służąca do zastraszania i mówiąca o tym, że 'rosyjskie czołgi w ciągu dwóch godzin mogą dotrzeć do Kijowa', rzeczywiście byłaby możliwa?" - pyta w swojej publikacji Jurij Butusow.

Według szacunków "Military Balance" (raportu Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych) liczba czołgów w Rosji wynosi co najmniej 3300. Liczba ta - jak podkreślił Butusow - może być nieco zawyżona, choć zasadniczo pokrywa się ze strukturą rosyjskich jednostek pancernych. "Tysiące czołgów są przechowywane także w magazynach sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ale one nie nadają się do walki - wymagają napraw fabrycznych, komponentów, szkolenia załogi, czyli długiego czasu uruchomienia" - napisał Butusow.