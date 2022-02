Główne amerykańskie siły "mają przylecieć do Polski w sobotę"

W związku z napięciem wokół Ukrainy Stany Zjednoczone zdecydowały o wysłaniu do Polski 1700 żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Szef MON Mariusz Błaszczak informował w czwartek w mediach społecznościowych, że do Polski przybyła już grupa przygotowawcza. W piątek pisał na Twitterze o kolejnych samolotach lądujących w Polsce. "To jeden z etapów przygotowawczych do przemieszczenia sił amerykańskich" - dodawał. Opublikował też zdjęcia przedstawiające amerykańskie maszyny na lotnisku.