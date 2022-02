Konflikt Rosja-Ukraina. Zbigniew Rau na Ukrainie: jesteśmy zaniepokojeni sytuacją

Rau: jesteśmy poważnie zaniepokojeni sytuacją bezpieczeństwa na Ukrainie

- Ta wizyta jest bardzo ważna dla mnie jako przewodniczącego OBWE. Mamy bardzo szeroką i zróżnicowaną grupę 57 krajów, nie wszystkie z nich mają takie same poglądy, w związku z czym pojawiają się dyskusje na łonie organizacji - mówi na wspólnej konferencji prasowej. Jednocześnie dodał, że "OBWE ma do dyspozycji instrumenty i mechanizmy, które pomagają wzmacniać dialog i współpracę". - Jesteśmy w stanie dostrzegać ich wartość tylko wtedy, kiedy państwa uczestniczące korzystają z nich w sposób właściwy - podkreślił.

Rau: będziemy współpracować w ramach struktur OBWE ze wszystkimi stronami

Podkreślił, że - jako przewodniczący OBWE - "będzie chciał zachęcać uczestniczące w tym konflikcie państwa do poszukiwania wspólnej płaszczyzny". Dodał, że w tym kontekście w przyszłym tygodniu uda się do Moskwy. - Wspieranie formatu rozwiązywania konfliktów przez OBWE i rozwiązań pokojowych jest priorytetem dla Polski. Jest to struktura, która przewiduje odpowiednią misję monitorującą na Ukrainie, czyli ułatwienie dialogu i obserwacja w sposób nieuprzedzony wydarzeń na miejscu - podkreślił Rau.