Niespodziewane wystąpienie Blinkena podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ

Podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ niespodziewanie głos zabrał sekretarz stanu USA Antony Blinken, który stwierdził, że Rosja już podjęła kroki w kierunku wojny, usiłując wykreować pretekst do inwazji na Ukrainę. Wcześniej prezydent USA Joe Biden powiedział, że zagrożenie rosyjskim atakiem jest "bardzo wysokie". W tvn24.pl prowadzimy relację z czwartkowych wydarzeń związanych z konfliktem Rosja-Ukraina.

Rozmawiając z dziennikarzami, kiedy opuszczał Biały Dom, Joe Biden powiedział, że "wszystko wskazuje na to, że (Rosjanie - przyp. red.) są gotowi wkroczyć na Ukrainę". Dodał, że nie ma planu, by odbył rozmowę z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Jak ocenił, istnieje "bardzo wysokie ryzyko", że do ataku dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni, a Rosja prowadzi obecnie "operację pod fałszywą flagą", by wykreować pretekst do inwazji.

Wcześniej ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield napisała na Twitterze: "W nocy, po serii rozmów z Białym Domem, Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Departamentu Stanu, poprosiłam sekretarza (stanu USA, Antony'ego - red.) Blinkena, by przybył i bezpośrednio przemówił do Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat poważnej sytuacji na Ukrainie w drodze do Monachium".

17:27 Przedstawiciel Wielkiej Brytanii: Jeśli Rosja zdecyduje się jednak przeprowadzić atak, zademonstruje to, że Rosja nigdy poważnie nie podchodziła do zaangażowania dyplomatycznego.

17:27 Minister: Trzymanie się podstawowych zasad Karty nigdy nie było ważniejsze niż teraz. Rosja musi zaangażować się w proces dyplomatyczny, który budowaliśmy kilkadziesiąt lat.

17:26 Minister: Jesteśmy świadkami narastającej dezinformacji w Donbasie.

17:25 Minister Wielkiej Brytanii ds. Europy: Potępiamy działania podjęte przez rosyjska Dumę, by zaproponować prezentowi rosyjskiemu uznanie regionów Ługańska i Donieck za regiony niezależne. To bezpośrednio podważyłoby treść porozumień mińskich.

17:21 Blinken: Rząd rosyjski może dzisiaj ogłosić (...), że Rosja nie najedzie na Ukrainę. Powiedzieć to klarownie, powiedzieć po prostu całemu świat i pokazać poprzez wysłanie wojsk do ich baz.

17:21 Antony Blinken powiedział, że nie ma wątpliwości, że jego wypowiedź będzie odebrana w Rosji tak, że Stany Zjednoczone histeryzują.

17:19 Blinken o "gwarancjach", których domaga się Rosja: Oceniamy odpowiedź ze strony Rosji.

17:18 Szef dyplomacji USA: Jestem tutaj dzisiaj, nie żeby zacząć wojnę, ale żeby tej wojnie zapobiec.

17:17 Blinken zaznaczył, że nadal jest miejsce dla dyplomacji.

17:17 Blinken: To nie wszystko, co planuje Rosja. Posiadamy informacje pokazujące, że Rosja będzie atakować konkretne grupy Ukraińców.

17:16 Antony Blinken mówił, jak może wyglądać ewentualny atak: Zostaje zaplanowany atak. Pociski oraz bomby rosyjskie spadają za granice Ukrainy. Linie łączności są przerwane. Cyberataki niszczą możliwość dostępu do instytucji ukraińskich. Następnie czołgi oraz żołnierze rosyjscy wchodzą do kluczowych celów. Uważamy, że wśród tych celów znajduje się Kijów.

17:14 Blinken: Nie wiemy, jaki format będzie przyjęty. Mogą być to sfabrykowane ataki bombowe, kwestia odkrycia masowych grobów, dziwne uderzenie z drona przeciwko cywilom czy atak z wykorzystaniem broni chemicznej.

17:14 Sekretarz stanu USA: Rosja planuje stworzenie pretekstu dla ataku. Może być to jakieś wydarzenie związane z przemocą czy oskarżenia przeciwko rządowi Ukrainy.

17:12 Blinken: Rosja twierdzi, że zmniejsza te siły. Nie widzimy tego wycofywania. Nasze informacje wskazują klarownie, że siły te są przygotowane do rozpoczęcia inwazji na Ukrainę w ciągu najbliższych dni. Nie wiemy dokładnie, jak zostanie to rozegrane.

17:12 Sekretarz stanu USA: W ciągu ostatnich miesięcy bez uzasadnienia Rosja zebrała ponad 150 tys. wojska wzdłuż granic Ukrainy – na terenie Rosji, Białorusi i okupowanego Krymu.

17:10 Blinken: Kryzys ten bezpośrednio dotyka każdego członka tej Rady i każdy kraj na świecie.

17:10 Blinken: Podstawowa odpowiedzialność tej Rady związany jest zachowaniem pokoju i bezpieczeństwa. Gdy spotykamy się tutaj dzisiaj, najbardziej bezpośrednie zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa związane jest z nadchodzącą agresją Rosji przeciwko Ukrainie. Stawka wykracza poza Ukrainę.

17:09 Głos zabrał Antony Blinken.

17:07 Ambasador Rosji przy ONZ: Rosja wzywała Kijów, żeby wypełnił porozumienia mińskie. Zamiast tego nic się nie działo.

17:06 Ambasador: Jesteśmy skrajnie rozczarowani stanowiskiem prezentowanym przez naszych kolegów z Zachodu, którzy wydają się nie zauważać rzeczy, które są oczywiste.

17:02 Mówi o porozumieniach mińskich. - Politycy ukraińscy cały czas starają się potwierdzić na Zachodzie przekonanie, że porozumienia mińskie stoją wbrew interesowi Ukrainy - powiedział.

17:00 Ambasador Federacji Rosyjskiej przemawia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

16:58 Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył w czwartek w Brukseli, że "jeśli dojdzie do militarnej agresji na Ukrainę, to będzie to miało konsekwencje". - Jesteśmy przygotowani, by zareagować przy pomocy sankcji. Jednocześnie chcemy wykorzystać wszystkie możliwości dyplomatyczne, które mamy do dyspozycji - powiedział w krótkim oświadczeniu dla mediów po zakończeniu nieformalnego spotkania unijnych przywódców poświęconego sytuacji na Ukrainie. - Jednocześnie widzimy, że duża liczba żołnierzy (...) jest zgromadzona wzdłuż granicy z Ukrainą. Sytuacja jest wciąż trudna, niebezpieczna i nie powinniśmy być naiwni - dodał.

16:50 Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss mówiła, że obecna sytuacja na granicach Ukrainy jest testem dla państw zachodnich, które muszą jak najszybciej zapobiec rosyjskiej agresji. Truss wskazała także, że jeśli Chiny chcą być postrzegane jako odpowiedzialny partner na arenie międzynarodowej, to powinny zrobić wszystko, by doprowadzić do deeskalacji w stosunkach rosyjsko-ukraińskich

16:49 Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba ogłosił w czwartek podczas briefingu ze swą brytyjską odpowiedniczką Liz Truss w Kijowie powstanie nowego formatu współpracy między Ukrainą, Wielką Brytanią i Polską. - Niestety ze względów logistycznych nie możemy ogłosić tego we troje. Powinien tu też stać nasz polski kolega Zbigniew Rau, ale jest on z nami zdalnie - dodał ukraiński minister.

16:47 Koordynacja sojuszniczych działań i wsparcie Ukrainy w razie konfliktu były tematami czwartkowej rozmowy szefa BBN Pawła Solocha z doradcą premiera Wielkiej Brytanii Stephenem Lovegrove'em - podało Biuro. Rozmówcy wyrazili głębokie zaniepokojenie rozwojem wydarzeń przy granicach Ukrainy.

16:34 Stany Zjednoczone otrzymały w czwartek odpowiedź Rosji na propozycje Waszyngtonu dotyczące gwarancji bezpieczeństwa - przekazał wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu USA. Dokument został przekazany na ręce ambasadora USA w Rosji Johna Sullivana.

16:26 "Właśnie przybyłem do Nowego Jorku, gdzie wystąpię przed Radą Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zagrożenia Rosji dla pokoju i bezpieczeństwa. Dążymy do rozwiązania tego kryzysu dyplomatycznie, ale jesteśmy gotowi na nałożenie surowych środków w przypadku dalszej inwazji Rosji na Ukrainę" - napisał na Twitterze Blinken.

16:21 Premier Mateusz Morawiecki mówił w czwartek, że "język, którego używa Rosja, jest językiem groźnym". - To jest język szantażu politycznego, szantażu militarnego, szantażu gazowego, ale także dezinformacja, propaganda i różnego rodzaju ataki hakerskie, takie cyberataki - dodał. Szef polskiego rządu przebywa w Brukseli, gdzie odbywa się dwudniowy szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska. Pierwszym punktem wizyty było nieformalne spotkanie członków Rady Europejskiej na temat aktualnej sytuacji związanej z Rosją i Ukrainą.

16:14 Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku trwa. Na tym forum ma wystąpić niedługo sekretarz stanu USA Antony Blinken.

16:12 Wcześniej podobne zdanie wyraził sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

16:08 W czwartek szefowie rządów krajów unijnych rozmawiali w Brukseli na temat sytuacji na Ukrainie. - Obawiamy się, że Rosja szuka pretekstu, by dokonać inwazji na Ukrainę. Jesteśmy zdecydowani, by bronić naszych wartości - oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

15:58 Biden wskazywał przy tym, że wciąż istnieje szansa dyplomatycznego wyjścia z kryzysu i dlatego poprosił sekretarza stanu USA o wystąpienie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

15:57 - Nie wycofali żadnych wojsk, sprowadzili więcej sił - to jedno. Druga sprawa, to mamy powody, by uważać, że są zaangażowani w operację pod fałszywą flagą, by mieć wymówkę do wejścia [na Ukrainę - red.] - mówił amerykański przywódca.

15:56 Prezydent USA Joe Biden powiedział dziennikarzom, że istnieje "bardzo wysokie ryzyko", że do ataku dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni, a Rosja prowadzi obecnie "operację pod fałszywą flagą", by wykreować pretekst do inwazji.

Blinken ma "jasno pokazać światu, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec wojnie"

"Naszym celem jest pokazanie powagi sytuacji. Dowody na miejscu wskazują, że Rosja zmierza w kierunku bliskiej inwazji. To kluczowy moment" - dodała. Przekazała, że dlatego Blinken udaje się do Nowego Jorku, by "zasygnalizować nasze intensywne zaangażowanie w dyplomację, zaproponować i podkreślić drogę do deeskalacji oraz jasno pokazać światu, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec wojnie".

