Konflikt Rosja-Ukraina. Zełenski podpisał dekret. "Jest po to, by wkrótce był pokój"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret w celu wzmocnienia zdolności obronnych kraju. Liczba żołnierzy w ciągu trzech lat ma wzrosnąć o 100 tysięcy. Wcześniej sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow poinformował, że w przypadku rosyjskiej inwazji kraj może zmobilizować do 2,5 miliona osób. Przypomniał, że w pobliżu granic ukraińskich znajduje się ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy i ocenił, że Moskwa może dokonać prowokacji "w każdej chwili".

Ukraina zwiększy swe siły zbrojne o 100 tysięcy żołnierzy w ciągu trzech lat - zadeklarował we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podpisał dekret w sprawie wzmocnienia zdolności obronnych swojego kraju. - Ten dekret nie jest dlatego, że zaraz będzie wojna. Ten dekret jest po to, by wkrótce dalej był pokój - powiedział prezydent.