Konflikt Rosja-Ukraina. Wołodymyr Zełenski ustanawia 16 lutego Dniem Zjednoczenia

- Straszy się nas wielką wojną i po raz kolejny wyznacza się datę wojskowego wtargnięcia. To już nie pierwszy raz - powiedział prezydent Ukrainy w odezwie do narodu. Zełenski dodał, że z Ukrainą już teraz "systemowo prowadzona jest wojna na wszystkich frontach".

Zełenski wzywa biznesmenów, urzędników i polityków do powrotu na Ukrainę

Zapewnił, że Ukraina chce rozwiązywać wszystkie problemy jedynie ścieżką dyplomatyczną. Zełenski zwrócił się też do biznesmenów, którzy w ostatnich dniach opuścili kraj. - Dziś każdy przechodzi test na obywatela Ukrainy. Przejdźcie go godnie - powiedział i wezwał ich do powrotu. Ukraiński prezydent wezwał również do powrotu do ojczyzny w przeciągu 24 godzin wszystkich urzędników i polityków przebywających za granicą.