Rosyjski parlament zaakceptował umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z "republikami ludowymi"

Wyższa izba rosyjskiego parlamentu - Rada Federacji - poparła jednogłośnie ratyfikację umów o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z "republikami ludowymi" w ukraińskim Donbasie - doniecką (DRL) i ługańską (ŁRL). Wcześniej to samo zrobiła Duma Państwowa, również jednomyślnie. Tego samego dnia umowy ratyfikował prezydent Władimir Putin - donosi agencja TASS.

Deputowani do Dumy Państwowej opowiedzieli się za tym, by umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z "republikami ludowymi" weszły w życie jeszcze we wtorek. Głosowanie w izbie niższej rosyjskiego parlamentu przebiegało w kilku etapach i po ostatnim z nich deputowani bili brawo, wstając z krzeseł. Później jednogłośnie umowy poparła wyższa izba rosyjskiego parlamentu - Rada Federacji.