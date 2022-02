Szefowa Komisji Europejskiej: Państwa UE poradzą sobie, jeżeli Rosja odetnie gaz. Analizowaliśmy to

Szefowa Komisji Europejskiej zaznacza, że sytuacja na wschodzie Europy jest bardzo napięta, a zadaniem KE jest zapewnienie, by Unia Europejska była przygotowana na ewentualne dalsze militarne działania Rosji wobec Ukrainy . Jak wyjaśniła, chodzi o to, aby unijna odpowiedź na kolejną potencjalną rosyjską agresję była "mocna i natychmiastowa".

"Drugą częścią przygotowań jest zapewnienie, że UE potrafi zmierzyć się z wewnętrznymi konsekwencjami zewnętrznego konfliktu. To jest głównie kwestia bezpieczeństwa dostaw energetycznych. 24 procent energii w UE to gaz, z czego 90 procent importujemy, a 40 procent dostarcza (rosyjski koncern - red.) Gazprom" – wyjaśniła.

Jak dodała, unijne magazyny gazu są wypełnione w 34 procentach, ale surowiec od Gazpromu stanowi mniej niż połowę tych zapasów. "To dziwne zachowanie firmy, która nie wykorzystuje sytuacji, w której mamy rekordowy popyt i bardzo wysokie ceny, co zmaksymalizowałoby (jej - red.) zyski" - wskazała. Zaznaczyła, że Gazprom nie dostarcza również surowca na rynek spot, który jest obecnie ważny.

Szefowa KE o bezpieczeństwie energetycznym Unii

KE – jak mówiła – dostrzega ryzyka związane z ewentualnym wstrzymaniem dostaw i dlatego pracuje nad ich złagodzeniem. "Rozmawialiśmy z innymi wiarygodnymi dostawcami gazu, w tym LNG z USA, Kataru, Egiptu, Azerbejdżanu, Nigerii, aby zwiększyć dostawy do UE" – powiedziała. Dodała, że przedstawiciele Komisji prowadzili rozmowy również z największymi kupcami gazu LNG, m.in. Japonią i Koreą Południową, w sprawie możliwych kontraktów swap na dostawy surowca, tak żeby przekierować je do UE.

Szefowa KE podkreśliła, że styczeń był rekordowy, jeśli chodzi o dostawy LNG do Europy. Do Wspólnoty dotarło 120 statków z 10 mld metrów sześciennych skroplonego paliwa. Wskazała jednocześnie, że do wiosny pozostał ponad miesiąc, co oznacza spadające zapotrzebowanie na gaz. W tym kontekście podkreśliła, że UE "jest po bezpiecznej stronie".