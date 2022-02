Szef ukraińskiego MSZ: Trzeba powstrzymać Rosję. Czas nałożyć sankcje

Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba powiedział, że przyszedł "czas, by nałożyć sankcje na Rosję". - Trzeba ją powstrzymać teraz - zaapelował. Zapewnił, że Kijów wciąż widzi możliwość dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.

Dmytro Kułeba w nagraniu opublikowanym na Facebooku zapewnił, że Kijów "będzie robić wszystko, by utrzymać Rosję na ścieżce dyplomatycznej". - Ale nie oznacza to, że nie powinniśmy przygotowywać się do każdego scenariusza - zaznaczył.