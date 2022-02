Rosyjskie wojsko przy granicy Ukrainy. W Monachium spotkanie Kamali Harris i Wołodymyra Zełenskiego

Podróż Zełenskiego do Monachium

Biuro prezydenta Ukrainy poinformowało, że Zełenski uda się do Monachium, by tego samego dnia powrócić do kraju. Amerykańskie media informowały w piątek, że przedstawiciele administracji USA prywatnie odradzali ukraińskiemu przywódcy podróż do Niemiec.