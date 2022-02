Spotkanie prezydenta Warszawy i burmistrza Pragi z merem Kijowa. "Demonstrujemy solidarność z Kijowem i narodem ukraińskim"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i burmistrz Pragi Zdenek Hrzib spotkali się z merem Kijowa Witalijem Kliczką. - Pokazują swoją solidarność z Ukrainą, z narodem ukraińskim. Deklarują wsparcie na naszej drodze do rodziny europejskiej - powiedział po rozmowach Kliczko. - Jesteśmy tutaj również po to, żeby pokazać naszą gotowość do pomocy. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, zarówno Warszawa, jak i Praga gotowe są do tej pomocy - mówił Trzaskowski.

- W tym trudnym momencie jesteśmy bardzo wdzięczni naszym partnerom, państwo europejskim, szczególnie tym, którzy wspierają Ukrainę politycznie, moralnie, we wszystkich kierunkach, w różnych obszarach, ponieważ rozumiemy dobrze, że Ukraina jest jednym z największych państw w Europie i od stabilnej sytuacji politycznej oraz ekonomicznej na Ukrainie będzie zależała również stabilność polityczno-ekonomiczna w całym regionie europejskim - mówił po spotkaniu mer Kijowa Witalij Kliczko.

Podkreślił, że "bardzo ważne jest to, że dzisiaj pokazujemy naszą jedność". Ocenił, że "to bardzo ważny sygnał, że w tym właśnie momencie przyjeżdżają do nas nasi europejscy partnerzy". - Pokazują swoją solidarność z Ukrainą, z narodem ukraińskim. Deklarują wsparcie na naszej drodze do rodziny europejskiej - mówił Kliczko.

Kliczko został zapytany, w jaki sposób miasto przygotowuje się to potencjalnej eskalacji sytuacji bezpieczeństwa czy prowokacji ze strony Rosji. - Naszym głównym priorytetem jest to, że musi działać infrastruktura krytyczna. Musimy gwarantować usługi dla naszych mieszkańców - prąd, woda, gaz, ogrzewanie – wszystko to, co powinniśmy dostarczać mieszkańcom każdego dnia – powiedział Kliczko. Na wypadek interwencji miasto przygotowuje bunkry dla cywilów i współpracuje z siłami zbrojnymi, tworząc siły obrony terytorialnej - dodał.

Kliczko: Ukraińcy nigdy nie chcieli rozpoczęcia wojny

Mer Kijowa pytany o informację podaną przez rosyjski resort obrony w sprawie powrotu części wojsk do garnizonów, powiedział, że "jeśli to prawda, to jest to dobry sygnał". - Ale nie można się rozluźniać, bo mogą to być kolejne manewry - dodał.

- Ukraińcy nigdy nie chcieli rozpoczęcia wojny. Zaś Rosjanie chcą tego w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że ten konflikt będzie rozwiązany w sposób pokojowy, dyplomatyczny, ale jeszcze jest za wcześnie by się rozluźnić - podkreślił Kliczko.

Trzaskowski: chcemy pokazać w tych trudnych czasach, że jesteśmy razem z merem Kijowa

- Najważniejszym jest to, że jesteśmy tutaj i demonstrujemy solidarność z Kijowem i narodem ukraińskim (…) Chcemy pokazać w tych trudnych czasach, że jesteśmy razem z merem Kijowa - powiedział po spotkaniu z merem Kijowa prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Poprosiliśmy, żeby Kijów przyłączył się do Paktu Wolnych Miast - dodał.

- Jesteśmy tutaj również po to, żeby pokazać naszą gotowość do pomocy. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, zarówno Warszawa, jak i Praga gotowe są do tej pomocy - mówił Trzaskowski.

Trzaskowski w Kijowie: jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać naszą gotowość do pomocy TVN24

- W Polsce koordynujemy nasze działania podejmowane razem z samorządami po to, byśmy mogli pomóc samorządom na wschodzie Polski, jeżeli sytuacja będzie trudniejsza, jeżeli pojawi się niebezpieczeństwo, ale również zadajemy pytania Witalijowi, jakie rzeczy możemy zrobić, jeżeli będą jakiekolwiek problemy - dodał.

- Widzimy, że miasto działa normalnie. Że jest w dobrych i silnych rękach, co daje nam dużą nadzieję na przyszłość, że nic się nie wydarzy - dodał prezydent Warszawy.

- Miasto Praga zadeklarowało swoje wsparcie oraz solidarność z Kijowem w świetle tej niezmiernie trudnej sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji przeciwko Ukrainie i narodowi ukraińskiemu - powiedział burmistrz Pragi Zdenek Hrzib.

Burmistrz Pragi: deklarujemy swoje wsparcie oraz solidarność z Kijowem TVN24

- Tak jak mój kolega Rafał wcześniej powiedział, jesteśmy gotowi do tego, żeby udzielić pomocy Kijowowi, a także obywatelom Kijowa w sytuacji potrzeby. Będziemy utrzymywać kontakt, będziemy obserwować, w jaki sposób rozwija się sytuacja - mówił.

Konflikt wokół Ukrainy

Rosja zgromadziła ponad 100 tysięcy żołnierzy na swoim terytorium przy granicy z Ukrainą. Kraje zachodnie są zaniepokojone koncentracją wojsk i ostrzegają Moskwę przed skutkami ewentualnej agresji wobec tego kraju. Rosja twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO "gwarancji" o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofania jego infrastruktury "od swoich granic".

Autor:js\mtom

Źródło: TVN24, PAP