Ławrow "bardzo zaniepokojony" rzekomymi ostrzałami, separatyści ewakuują mieszkańców. Kijów zaprzecza

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział, że w Donbasie nasiliły się "ostrzały z wykorzystaniem broni zakazanej w porozumieniach mińskich", co jest "bardzo niepokojące". Ukraińskie wojsko zaprzeczyło tym doniesieniom. Lider prorosyjskich separatystów zarządził ewakuację mieszkańców z części regionu donieckiego do Rosji.

Ławrow stwierdził też, że oświadczenia państw zachodnich o możliwej inwazji rosyjskiej na Ukrainę to "propaganda, fake newsy i wymysły".

Lider prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy Denis Puszylin poinformował w piątek, że część osób z okupowanego przez separatystów okręgu donieckiego zostanie ewakuowana do Rosji. Jak mówił, Moskwa zgodziła się, by zapewnić tym osobom zakwaterowanie. Jako pierwsze mają być ewakuowane kobiety, dzieci i osoby starsze.

Ukraińskie wojsko zaprzecza

Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą ponad 100 tysięcy żołnierzy i domaga się, by NATO nie rozszerzało się dalej na wschód i nie przyjmowało do siebie Ukrainy. Amerykańskie agencje wywiadowcze ostrzegały w tym miesiącu, że Rosja może sfabrykować pretekst do dalszej inwazji na Ukrainę. Rosja takim oskarżeniom zaprzecza.