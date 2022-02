Ambasador Ukrainy w Polsce: nie możemy się zgodzić na to, że Putin okupuje nasze terytorium

Do Władimira Putina płyną apele o uznanie za niepodległe odebranych siłą Ukrainie separatystycznych republik donieckiej i ługańskiej. - Jeżeli pozwolimy Putinowi na przejęcie kontroli nad republikami, to będzie chciał czegoś większego - komentował w "Tak jest" Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce. Ocenił, że sankcje na Rosję "nie działały na dobrą sprawę", dlatego "apetyt" Putina "cały czas wzrasta".

Przywódcy prorosyjskich separatystów w ukraińskim Donbasie zwrócili się w poniedziałek do prezydenta Rosji Władimira Putina z prośbą o uznanie niepodległości ogłoszonych przez separatystów tak zwanych republik ludowych - donieckiej i ługańskiej odebranych siłą Ukrainie w Donbasie . Później tego dnia na Kremlu rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, gdzie apelowano między innymi do Putina o uznanie niepodległości Donbasu.

Deszczycia: Putin będzie chciał czegoś większego

- Teraz doszło do tych republik, które są częścią Ukrainy na wschodzie. Ale jeżeli (Władimir Putin - red.) będzie miał te republiki i dalej nie będzie czuć się usatysfakcjonowany, to będzie próbował czegoś innego - mówił dalej ambasador. Wskazywał też, że rosyjski przywódca "w 2008 roku nie został ukarany za Gruzję i w 2014 zaczął atakować i aneksować Ukrainę".

- Będziemy walczyć o to, żeby (..) to terytorium zostało przywrócone Ukrainie - dodał.

Ambasador: będą mieli prawne podstawy, żeby rosyjscy żołnierze i broń rosyjska tam stacjonowała

Deszczycia powiedział też, że gdyby doszło do uznania dwóch samozwańczych republik, to byłoby to "potwierdzenie okupacji Ukrainy, tej części obwodu ługańskiego i donieckiego". - Nie tylko to, ale też łamanie ustaleń mińskich - dodał.