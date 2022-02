Rzecznik Pentagonu: dodatkowe siły wojskowe Rosji przemieszczają się w stronę Donbasu

Jeżeli chodzi o Donieck i Ługańsk, uważamy, że to początek inwazji - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. - Uważamy również, że dodatkowe siły wojskowe Rosji przemieszczają się w stronę tego regionu. Na razie nie przekraczają jego granic - dodał. Jednocześnie podkreślił, że "jeżeli Putin zdecyduje się przeprowadzić inwazję na pełną skalę, to będzie to wojna z wyboru".

Rzecznik Pentagonu John Kirby mówił na konferencji prasowej w środę wieczorem o działaniach podejmowanych przez USA wobec sytuacji na Ukrainie.

- Przygotowujemy się do wsparcia naszych sojuszników, by móc odeprzeć potencjalną agresję przeciwko państwom członkowskim NATO - powiedział.

Rzecznik Pentagonu John Kirby potwierdził, że w tym tygodniu USA wyślą 800 żołnierzy z Włoch do państw bałtyckich wraz z 20 śmigłowcami AH-64 Apache. Dodał, że 12 takich samych śmigłowców zostanie przemieszczonych do Polski z Grecji.

Kirby zastrzegł, że ruchy wojsk są tymczasowe, choć żołnierze będą tam przebywać tak długo, jak będzie to potrzebne i jak będą chciały tego państwa goszczące. Dodał, że w tej chwili nie ma rozmów o stałych bazach w państwach wschodniej flanki NATO.

"Siły rosyjskie gromadzą się coraz bliżej granicy, szykują się do przeprowadzenia ataku"

- Jeżeli chodzi o Donieck i Ługańsk, uważamy, że to początek inwazji. Uważamy również, że dodatkowe siły wojskowe Rosji przemieszczają się w stronę tego regionu. Na razie nie przekraczają jego granic, ale nie możemy potwierdzić z dużą dokładnością wszystkich liczb, (...), ale uważamy, że to właśnie się dzieje - powiedział.

Rosyjskie wozy opancerzone na stacji kolejowej w Rostowie nad Donem PAP/EPA/STRINGER

- Nie mówiąc o konkretnym czasie, bo to wie tylko pan Putin, mogę powiedzieć, że widzimy kontynuowanie formowania się rosyjskich zdolności wojskowych w sposób, który według nas wskazuje, że jesteśmy potencjalnie blisko jakiegoś rodzaju działań - powiedział Kirby. - Jakie będzie to działanie i kiedy do niego dojdzie - co do tego pewności mieć nie możemy - mówił dalej.

Rzecznik Pentagonu powiedział, że "siły rosyjskie gromadzą się coraz bliżej granicy, szykują się do przeprowadzenia ataku i działań wojskowych na terenie Ukrainy". - Są w stanie zrobić to w dowolnym momencie. Są gotowi - dodał.

Ukraiński żołnierz w okopie niedaleko pozycji prorosyjskich separatystów w Doniecku PAP/EPA/ALISA YAKUBOVYCH

Kirby: jeśli Putin wybierze wojnę, wybierze przemoc

Jednocześnie Kirby podkreślił, że "jeżeli Putin zdecyduje się przeprowadzić inwazję na pełną skalę, to będzie to wojna z wyboru". - Uczyni to w momencie, kiedy droga dyplomatyczna jest wciąż otwarta. Dojdzie do przelewu krwi, będą ofiary. Putin będzie za to odpowiedzialny - stwierdził.

- Wszystkie opcje są na stole. Będziemy z nich korzystać, by wzmocnić wschodnią flankę NATO - dodał.

Kirby powiedział też, że "jeśli Putin wybierze wojnę, wybierze przemoc, celowo będzie narażał życie żołnierzy i cywilów". - Będzie musiał za to odpowiedzieć - dodał.

Rzecznik Pentagonu wyraził też nadzieję, że "nastąpi deeskalacja" i nie dojdzie do wojny.

Powiedział też, że Stany Zjednoczone wiedzą o atakach, jakie odnotowano cyberataki na Ukrainie. - Przekazaliśmy pomoc stronie ukraińskiej w tym zakresie - dodał Kirby.

John Kirby: jeśli Putin wybierze wojnę, wybierze przemoc TVN24/ Reuters

Ukraina zagrożona działaniami Rosji

W reakcji na te działania Unia Europejska, Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia i Japonia wprowadziły sankcje wobec Kremla. Niemcy wstrzymały certyfikację gazociągu Nord Stream 2, a amerykański prezydent Joe Biden zatwierdził sankcje na właściciela tego gazociągu.

Autor:mjz//now