Konflikt Rosja - Ukraina. Reuters: Władimir Putin zgromadził 70 procent sił potrzebnych do pełnoskalowej inwazji

Rosja na granicy z Ukrainą zgromadziła 70 procent sił potrzebnych jej zdaniem do przeprowadzenia pełnoskalowej inwazji - pisze agencja Reutera, powołująca się na dwóch amerykańskich urzędników. Źródła agencji zaznaczają, że Moskwa wciąż wysyła oddziały na zachód. To już co najmniej 83 batalionowe grupy taktyczne.

Informacje o zgromadzeniu 70 procent wojsk potrzebnych do pełnoskalowej inwazji to szacunki opierające się na danych wywiadowczych. Ze względu na wrażliwość informacji, urzędnicy, którzy zachowali anonimowość, nie sprecyzowali w jaki sposób oszacowano obecne możliwości rosyjskich sił.

Źródła agencji Reutera przekazały również, że ewentualna inwazja może być powiązana z maksymalnym zamarznięciem gleby, które - wynika z prognoz - zostanie osiągnięte 15 lutego i utrzyma się do końca marca. Pozwoliłoby to siłom rosyjskim na operowanie w terenie ciężkim sprzętem.

Jeden z urzędników przedstawił także szacunkową liczbę ofiar ewentualnej pełnoskalowej inwazji. Po stronie ukraińskiej mogłoby zginąć od 5 do 25 tysięcy żołnierzy, a po rosyjskiej od 3 do 10 tysięcy. Szacuje się, że wojna mogłaby pochłonąć życie od 25 do 50 tysięcy cywilów. Konflikt mógłby skłonić miliony Ukraińców do opuszczenia kraju – dodał, cytowany przez agencję Reutera.