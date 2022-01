Konflikt Rosja-Ukraina. Reuters: ostrzeżenia Zachodu odbijają się na ukraińskiej gospodarce

Ostrzeżenia Zachodu odbijają się na ukraińskiej gospodarce

Z kolei ostrzeżenia przed atakiem spowodowały, że ukraińska waluta spadła do najniższego poziomu od lutego 2015 roku, a obligacje znacząco straciły na wartości w styczniu – zwraca uwagę agencja Reutera.

- Częste i niespokojne komunikaty w mediach o tym, jak wielka wojna rozpocznie się jutro lub pojutrze, zagrażają gospodarce – powiedział doradca szefa sztabu prezydenta Mychajło Podolak. - Te spekulacje wywierają presję na inwestorów i zwykłych ludzi. To też pogarsza inne wskaźniki ekonomiczne – dodał.

Reuters: Zełenski sfrustrowany wojenną przemową Bidena

W piątek – zdaniem Reutera – dał jasno do zrozumienia, że jest sfrustrowany wojenną przemową Bidena. – Dobrze rozumiem co się dzieje w naszym kraju, tak jak Biden głęboko rozumie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych – powiedział krótko. - Czy mamy czołgi na naszych ulicach? Nie. Ale z przekazów medialnych daje się wyczuć, że wojna trwa. Nie potrzebujemy tej paniki – dodał.