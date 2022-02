Reuters: na Ukrainie zwiększa się obecność rosyjskich najemników powiązanych z FSB i GRU

Reuters, opierając się na źródłach w zachodnich agencjach bezpieczeństwa, informuje o wzmożonej aktywności rosyjskich najemników na Ukrainie. Jak dodaje agencja, mogliby oni zostać użyci do prowokacji, która z kolei mogłaby posłużyć za pretekst do inwazji Rosji na Ukrainę. Według informatorów, rozlokowywani na Ukrainie najemnicy są rekrutami prywatnych firm wojskowych mających bliskie powiązania z Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB) oraz Głównym Zarządem Wywiadowczym (GRU).

- Jest prawdopodobne, że rosyjscy najemnicy kierowani przez Kreml będą angażowani we wszelkiego rodzaju wrogie działania na Ukrainie, co potencjalnie może dać pretekst do inwazji - powiedział anonimowy pracownik zachodnich służb bezpieczeństwa.