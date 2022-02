Reuters: delegacja z USA przyleci do Europy, by omówić sankcje przeciwko Rosji w przypadku inwazji na Ukrainę

Delegacja wysokich rangą urzędników USA uda się w tym tygodniu do kilku państw europejskich, by omówić ewentualne sankcje przeciwko Rosji w razie inwazji na Ukrainę - podała w poniedziałek agencja Reutera. Według informacji PAP o amerykańską interwencję zwracały się niektóre państwa Unii Europejskiej, w tym Polska.

Unijna decyzja o sankcjach

- Mamy zgodę co do zasady, że sankcje powinny być "ogromne" i dotkliwe. Ale unijne młyny mielą powoli, każde państwo może się wypowiedzieć, zgłosić uwagi. Zawsze przy tej okazji są państwa, które lobbują za rozwiązaniami, które są dla nich mniej dotkliwe - powiedział.

Jak dodał, restrykcje odbiją się na gospodarkach wszystkich państw, jednak wobec powagi sytuacji UE musi być na to przygotowana. Zaznaczył też, że Polska i inne kraje lobbowały w Waszyngtonie, by USA zwiększyła presję - m.in. na Niemcy - by przyspieszyć ten proces. - Niemcy są tu kluczowe, bo jeśli Berlin zgłasza obiekcje, to wtedy zgłaszają je też mniejsze (kraje- red.) - dodał rozmówca PAP.