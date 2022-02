Charles Michel: obawiamy się, że Rosja szuka pretekstu, by dokonać inwazji na Ukrainę

Szefowie rządów krajów unijnych rozmawiali w Brukseli na temat sytuacji na Ukrainie. - Obawiamy się, że Rosja szuka pretekstu, by dokonać inwazji na Ukrainę. Jesteśmy zdecydowani, by bronić naszych wartości - oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Wcześniej podobne zdanie wyraził sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Michel o sytuacji na Ukrainie: uważnie monitorujemy sytuację

- Była to okazja, żeby wyrazić naszą jedność. W ramach Unii Europejskiej oraz z NATO. Była to również okazja, by wyrazić nasze poparcie dla Ukrainy i podkreślić, że powinniśmy wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia dyplomatyczne i formaty, żeby doprowadzić do deeskalacji i rozwiązania tych problemów. Jesteśmy zdecydowani, by bronić naszych wartości. Uważnie monitorujemy sytuację - powiedział Michel.