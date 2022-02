Wołodymyr Zełenski w Monachium: Ukraina chce pokoju, Europa chce pokoju

- Ukraina chce pokoju, Europa chce pokoju, nie chcemy walczyć, nie chcemy, by Rosja nas najechała, mówimy tu nie o kłamstwach, nie o przewidywaniach - podkreślił. - W XXI wieku w Europie od samego początku zaczynają ginąć ludzie. Czym ta sytuacja różni się od tego, co było przed II wojną światową? - pytał.

- Rosja poinformowała, że odwróci do góry nogami cały świat bezpieczeństwa, świat pokoju, doprowadziła do aneksji Krymu i przeprowadziła agresję przeciwko mojemu państwu, (...), Rosja zajmuje w sposób nielegalny terytoria - mówił dalej prezydent Ukrainy. Zełenski stwierdził, że "architektura bezpieczeństwa została niemal zrujnowana" i że "nadszedł czas, żeby budować nowy system".

Zełenski: będziemy walczyć o naszą ziemię

Jak dodał, naród ukraiński wyciągnął lekcję z tego, co było w przeszłości. Dodał, że "Ukraina jest gotowa do tego, żeby realizować perspektywę europejską".

Zełenski: integracja z Europą to droga wybrana przez naszych obywateli

- Żebyśmy nie poszli do Europy, że nikt na nas nie czeka w Europie, natomiast to wszystko to jest nieprawda. Nasi obywatele mówią jak bardzo pozytywnie nastrojeni są w kontekście wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, jesteśmy do tego gotowi, jest to droga wybrana przez naszych obywateli - podkreślił.