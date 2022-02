Joe Biden: jesteśmy gotowi reagować zdecydowanie na rosyjski atak przeciwko Ukrainie

Prezydent USA Joe Biden odniósł się do kryzysu Rosja-Ukraina. - Jesteśmy gotowi reagować zdecydowanie na rosyjski atak przeciwko Ukrainie, który nadal pozostaje otwartą możliwością - powiedział konferencji we wtorek. - Proponujemy nowe środki kontroli zbrojeń, przejrzystości, nowe środki strategicznego bezpieczeństwa. Te kroki będą dotyczyły wszystkich interesariuszy. Tak samo NATO, jak i Rosji - zaznaczył, mówiąc o działaniach podejmowanych przez jego administrację i sojuszników USA, które miałyby zapobiec eskalacji konfliktu.

Biden: z naszymi sojusznikami i partnerami moja administracja pracuje nad ciągłą droga dyplomacji

Prezydent USA: tak długo, jak będzie nadzieja na rozwiązanie dyplomatyczne, będziemy się go trzymać

- Nie zamierzamy poświęcać podstawowych zasad jednakże. Kraje mają prawo do suwerenności, integralności terytorialnej. Mają wolność wytyczania swojej własnej przyszłości i wybierania, z kim mają zamiar się stowarzyszać. To nadal pozostawia dużo przestrzeni dla dyplomacji i deeskalacji. To jest najlepszym sposobem rozwoju tej sytuacji - ocenił Biden.

- Tak długo, jak będzie nadzieja na rozwiązanie dyplomatyczne, które nie doprowadza do wykorzystania siły i pozwala uniknąć ogromnego cierpienia, będziemy się go trzymać - oznajmił.

Joe Biden: faktem jest nadal, że Rosja ma ponad 150 tysięcy żołnierzy wokół Ukrainy

Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił, że jeśli wybuchnie wojna, to stanie się tak z wyboru Rosji. - Jeśli Rosja w najbliższych dniach miałaby uderzyć, koszt ludzki dla Ukrainy będzie ogromy, natomiast strategiczny dla Rosji będzie jeszcze większy. Jeżeli Rosja miałaby uderzyć na Ukrainę, to spotka się z ogromnym międzynarodowym potępieniem - ocenił.

Biden: Zachód jest zjednoczony, świat nie zapomni

- Mówimy tutaj o czymś więcej niż tylko Rosji i Ukrainie. Mówimy tutaj o walce w to, w co wierzymy. O przyszłość, której chcemy dla naszego świata. O wolność, prawo niezliczonych krajów do wyboru swojego własnego przeznaczenia, o prawo do tego, aby ludzie sami określali swoją przyszłość - mówił dalej.