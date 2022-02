Prezydent Rosji i kanclerz Niemiec spotkali się w Moskwie. Sytuacja na Ukrainie głównym tematem rozmów

Po krótkiej poniedziałkowej wizycie w Kijowie kanclerz Niemiec Olaf Scholz we wtorek spotkał z Władimirem Putinem w Moskwie. Rozmowa, która rozpoczęła się około południa, będzie pierwszym osobistym spotkaniem przywódców. "Formalnie jest to inauguracyjna wizyta kanclerza w czasie pogarszających się stosunków niemiecko-rosyjskich. Jednak kryzys na Ukrainie prawdopodobnie przyćmi wszystkie inne konflikty dwustronne między Berlinem a Moskwą" - komentował "Tagesspiegel".

Rosja-Ukraina. Szefowa niemieckiej dyplomacji: sytuacja jest niezwykle niebezpieczna

Przed wtorkowym wyjazdem kanclerza Scholza do Moskwy federalna minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock ostrzegła ponownie przed niebezpieczeństwem konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

- Sytuacja jest niezwykle niebezpieczna i może w każdej chwili ulec eskalacji. My w Europie wiemy aż za dobrze, jak szybko coś takiego może się wydarzyć – powiedziała Baerbock we wtorek rano przed wylotem do Madrytu na spotkanie ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem. - Na granicy z Ukrainą widać, że zagrożony jest los całego kraju i jego mieszkańców z powodu rozmieszczenia wojsk rosyjskich - mówiła.