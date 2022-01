Prezydent Francji, kanclerz Niemiec i szef dyplomacji Hiszpanii ostrzegają Rosję przed atakiem na Ukrainę

Prezydent Emmanuel Macron potwierdził we wtorek poparcie dla Ukrainy na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Berlinie. - Będzie reakcja w przypadku rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, a cena będzie wysoka - zapewnił.

Macron apeluje o utrzymanie dialogu z Moskwą

Emmanuel Macron zaznaczył, że Europa Zachodnia "jest całkowicie zjednoczona", jeśli chodzi o stosunek do groźby rosyjskiej napaści. Jednocześnie podkreślił wagę dialogu z Rosją, bo "pozwala on wyjaśnić sytuację i usuwać dwuznaczności". Macron wezwał do "nieodchodzenia" od dialogu z Moskwą.