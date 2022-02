Konflikt Rosja-Ukraina. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z premierem Kanady Justinem Trudeau

"Bardzo dobra rozmowa z Justinem Trudeau. Polska i Kanada kontynuują swoje wysiłki i pozostają oddane integralności terytorialnej i dobrobytowi Ukrainy, a także wolności i demokracji na Białorusi. Zgadzamy się co do tego, skąd pochodzą źródła zagrożeń dla stabilności regionu" - napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze.

Rozmowa Duda - Trudeau. Oświadczenie strony kanadyjskiej

W oświadczeniu wskazano również, że politycy rozmawiali o możliwościach wsparcia Ukrainy, odnieśli się również do "odwagi i determinacji mieszkańców Ukrainy, szczególnie wobec trwającego gromadzenia rosyjskich wojsk wzdłuż granicy Ukrainy". Premier Kanady podkreślił "znakomitą współpracę" między Kanadą a Polską, a prezydent Polski podziękował za przyjaźń Kanady. Poruszono też kwestię możliwych wspólnych działań w przyszłości.

Zaznaczono, że premier Kanady potwierdził "stałe wsparcie Kanady dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy oraz podkreślił, że każde dalsze wkroczenie Rosji na teren Ukrainy będzie miało poważne konsekwencje, wliczając w to skoordynowane sankcje". Odnosząc się do ostatnich rozmów z prezydentem USA oraz przywódcami krajów Europejskich, premier Kanady i prezydent Polski "podkreślili wagę koordynacji i jedności między sojusznikami".

Rozmowy premiera Kanady w sprawie Ukrainy

Trudeau potwierdził "stałe wsparcie Kanady dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy oraz podkreślił, że każde dalsze wkroczenie na teren Ukrainy będzie miało poważne konsekwencje, wliczając w to skoordynowane sankcje".

Kanada utrzymuje na Ukrainie wojskową misję szkoleniową w ramach operacji UNIFIER i pod koniec stycznia została ona przedłużona do końca marca 2025 roku. Kanada zdecydowała się też przekazać Ukrainie wojskowe wyposażenie, w tym systemy wywiadowcze, a także środki ochrony osobistej dla żołnierzy

Sytuacja na granicy Ukrainy

Ukraina i rządy państw zachodnich uważają, że ma to służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci i państwa Zachodu mówią o rosnącym zagrożeniu rosyjską agresją na to państwo.