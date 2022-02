Konflikt Rosja - Ukraina. "Pozorny spokój" na ulicach Kijowa. Relacja wysłannika TVN24

W związku z napięciem na linii Rosja - Ukraina, reporter TVN24 pojechał do Kijowa, by relacjonować sytuację z centrum wydarzeń. W sobotę wieczorem mówił, że w ukraińskiej stolicy panuje "pozorny spokój". - Rozmawiam z mieszkańcami Kijowa i pytam ich, dlaczego jest tutaj tak spokojnie, dlaczego nie przejmują się tym, co może się wydarzyć. Mówią, że starają się nie oglądać telewizji, by nie napędzać paniki - mówił reporter.