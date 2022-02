Ostrzelane przedszkole w Donbasie

Sztab: pociski separatystów trafiły w przedszkole w Donbasie

Rosja grozi Ukrainie

Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą ponad 100 tysięcy żołnierzy i domaga się, by NATO nie rozszerzało się dalej na wschód i nie przyjmowało do siebie Ukrainy. Trwają rozmowy na najwyższym dyplomatycznym szczeblu, by uniknąć eskalacji. Amerykańskie agencje wywiadowcze ostrzegały w tym miesiącu, że Rosja może sfabrykować pretekst do dalszej inwazji na Ukrainę. Rosja takim oskarżeniom zaprzecza.