Konflikt Rosja-Ukraina. Ukraiński minister obrony: inwazja może dotknąć Polskę o wiele bardziej niż inne kraje

Celem Rosji jest destabilizacja sytuacji na ulicach Kijowa, osłabienie rządu. Gdy do tego dojdzie, Moskwa może kontynuować swój atak hybrydowy - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Ołeksij Reznikow, szef resortu obrony Ukrainy. Jego zdaniem "ewentualna inwazja rosyjska może dotknąć Polskę o wiele bardziej niż inne kraje".

Reznikow przypomniał, że wówczas też doszło do koncentracji sił i zagrożenia. "Świat reagował, ale nie tak wrażliwie" - dodał. Dzisiaj, jak powiedział, Zachód widzi, że jest realne zagrożenie, więc chce "bić we wszystkie dzwony". "Dla Ukrainy w tym jednak nie ma nic nowego, wojna u nas się zaczęła w 2014 roku. Opieramy się na tych samych danych, ale inaczej je odbieramy. Przyzwyczailiśmy się do wojny" - stwierdził ukraiński minister.