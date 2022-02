Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow o działaniach Rosji: prawdopodobieństwo dużej eskalacji oceniamy jako niewysokie

W czwartek w Donbasie doszło do "anomalnych wydarzeń" - oznajmił minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow z trybuny parlamentarnej. Z terytorium kontrolowanego przez wspieranych przez Rosję separatystów przeprowadzono 60 ostrzałów, w tym 43 z zabronionego uzbrojenia. Ostrzały odbywały się praktycznie wzdłuż całej linii kontaktu - łącznie w okolicach 30 miejscowości.

Dla porównania od 1 stycznia do 16 lutego wzdłuż linii kontaktowej zarejestrowano łącznie 111 ostrzałów ze strony bojowników, w tym 22 razy przy wykorzystaniu uzbrojenia zabronionego przez porozumienia mińskie. Zazwyczaj dochodziło od dwóch do pięciu naruszeń rozejmu dziennie.

Reznikow: prowokacje nie ustaną

Reznikow zaznaczył, że głównym celem czwartkowego ataku byli cywilni mieszkańcy. - To zbrodnia wojenna i otwarta prowokacja - oświadczył. Pociski trafiły w przedszkole, teren szkoły i pobliski przystanek. - W tych dniach stale spotykamy się z prowokacjami: ostrzały, ataki cybernetyczne, niebezpieczne manewry lotnictwa, zakłócanie łączności telekomunikacyjnej - wymieniał. Stwierdził, że prowokacje nie ustaną, bo "Kreml przygotowuje uzasadnienie dla uznania samozwańczych republik według scenariusza gruzińskiego".

Minister zwrócił się do mieszkańców terenów ukraińskich, które nie znajdują się pod kontrolą władz w Kijowie: "Nie bójcie się, to nie Ukraina jest waszym wrogiem".

Reznikow: trwa przemieszczanie sił i środków przy granicy

Stwierdził, że Ukraina nie potwierdza oświadczenia strony rosyjskiej o wycofaniu wojsk spod granicy ukraińskiej. - To się nie dzieje. Trwa przemieszczanie sił i środków - wskazał.

Jak poinformował, przy granicy jest łącznie około 149 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Minister prognozuje, że w najbliższych dniach przybędzie jeszcze kilka tysięcy wojskowych. - Zaobserwowaliśmy rosyjskie jednostki wojskowe, których siły lądowe liczą 129 tysięcy. Jeśli dodamy do tego komponent morski i powietrzny, to osiągają one łącznie 149 tysięcy - przekazał Reznikow.