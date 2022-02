Ekspert OSW o uznaniu niepodległości separatystycznych parapaństw: byłoby to porażką Rosji i sukcesem Ukrainy

Obaj odnieśli się do wtorkowej uchwały niższej izby rosyjskiego parlamentu - Dumy Państwowej - z apelem o uznanie przez Władimira Putina niepodległości terenów odebranych siłą Ukrainie w Donbasie. Te tak zwane ludowe republiki na terenie obwodów donieckiego i ługańskiego są od lat pod kontrolą prorosyjskich separatystów, choć należą do Ukrainy. Parlament w Kijowie potępił krok Dumy i wezwał społeczność międzynarodową do potwierdzenia integralności Ukrainy.

Menkiszak: byłoby to porażką Rosji i sukcesem Ukrainy

- Zarówno rosyjskie działania militarne w Donbasie, jak i powtarzana co jakiś czas groźba uznania [za niepodległe - red.] tak zwanych parapaństw, Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, za każdym razem jest straszakiem. Jest straszakiem, który ma wywrzeć presje na Kijów, ale ma też wywrzeć presję na uczestników formatu normandzkiego - Francję i Niemcy - po to, aby oni z kolei na Kijowie wymusili ustępstwa, czyli realizację porozumień mińskich wedle interpretacji tych porozumień, jaką ma Moskwa - kontynuował.

Jak ocenił ekspert, "gdyby doszło do realizacji tej groźby, to znaczy uznania niepodległości, byłoby to de facto porażką Rosji i sukcesem Ukrainy". - Ponieważ obecne władze ukraińskie wbrew deklaracjom nie są zainteresowane reintegracją okupowanych terytoriów. I tak naprawdę Rosja wywróciłaby w ten sposób sama porozumienia mińskie - wyjaśniał. Menkiszak dodał, że "przypieczętowałoby to jej porażkę polityczną w konfrontacji z Ukrainą".