Lufthansa zawiesza kursy do Kijowa i Odessy. Powodem obawy "o możliwość rosyjskiej inwazji" na Ukrainę

Ze względu na groźbę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Lufthansa zawiesza kursy do Kijowa i Odessy – poinformował w sobotę rzecznik prasowy tego niemieckiego przewoźnika lotniczego. Loty zostaną wstrzymane od najbliższego poniedziałku, 21 lutego, do końca miesiąca.

Lufthansa zawiesza loty do i z ukraińskich miast: Kijowa i Odessy. Rzecznik tego niemieckiego przewoźnika lotniczego uzasadnił decyzję "rosnącymi obawami o możliwość rosyjskiej inwazji" na Ukrainę.

Lufthansa zrealizuje kilka ostatnich lotów do Kijowa i Odessy w najbliższy weekend, po czym od poniedziałku zawiesi te połączenia do końca miesiąca - podał rzecznik. Decyzja przewoźnika nie będzie dotyczyła lotów do Lwowa na zachodniej Ukrainie - te będą nadal wykonywane.