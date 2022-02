Ukraińska rzeczniczka praw człowieka: wywiezieni z Donbasu drugi dzień są bez jedzenia

Ukraińscy obywatele przymusowo ewakuowani z Donbasu do obwodu rostowskiego w Rosji od prawie dwóch dni przebywają w autobusach bez jedzenia - napisała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Wezwanie do ewakuacji ogłosili wcześniej liderzy separatystów.

"Kobiety z dziećmi i ludzie starsi od prawie dwóch dni są bez jedzenia i snu, w nieogrzewanych autobusach, a miejsca tymczasowego rozlokowania, w których planowano ich zakwaterować, są zamknięte" - przekazała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Tak opisała warunki, w jakich przebywają ukraińscy obywatele ewakuowani z Donbasu do Rosji.

Rzeczniczka praw człowieka: wywiezieni obywatele Ukrainy bez pomocy ze strony rosyjskich władz

Wspierani przez Rosję separatyści kontrolujący wschodnie regiony Ukrainy rozpoczęli w piątek ewakuację mieszkańców do obwodu rostowskiego w Rosji . Rosyjskie media podały, że prezydent Władimir Putin zlecił przyznanie im pomocy finansowej. Jednak według Ludmyły Denisowej rosyjskie władze nie gwarantują ewakuowanym miejsca zamieszkania, ciepłego jedzenia, usług medycznych. "To złamanie zapisów konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny" - uznała rzeczniczka praw człowieka.

Jak dodała, "z naruszeniem art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, część ewakuowanych obywateli Ukrainy została umieszczona w hali sportowej w Taganrogu".

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

Denisowa apeluje między innymi do rosyjskiej rzeczniczki praw człowieka

Denisowa zwróciła się do swojej rosyjskiej odpowiedniczki Tatiany Moskalkowej o zagwarantowanie ukraińskim obywatelom w Rosji odpowiednich warunków i o udzielenie im pomocy, w tym bezpłatnej porady prawnej i pomocy humanitarnej.

Zaapelowała też do UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców) i społeczności międzynarodowej "o niezwłoczną reakcję na naruszenie przez Rosję art. 49 Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny", w związku z "nielegalną ewakuacją obywateli ukraińskich do państwa okupującego".