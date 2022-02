Szefowa brytyjskiej dyplomacji leci do Kijowa, Warszawy i Monachium. Ma umocnić "niezłomne poparcie" dla Ukrainy

Szefowa brytyjskiego MSZ Liz Truss odwiedzi Ukrainę, Polskę i Niemcy, aby umocnić "niezłomne poparcie" Wielkiej Brytanii dla Ukrainy i wygłosić przemówienie, w którym wezwie państwa do poszanowania suwerenności innych krajów i dotrzymania zobowiązań - podało brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju. Podróż minister odbędzie się w tym tygodniu.

Jak podano w komunikacie brytyjskiego departamentu, szefowa MSZ Wielkiej Brytanii ma wezwać Rosję, do wypełnienia jej zapowiedzi i złagodzenia napięcia na granicy z Ukrainą .

W czasie wizyty Liz Truss spotka się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, ministrem spraw zagranicznych Dmytrem Kułebą i polskim ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem , "aby zademonstrować jednolite poparcie dla suwerenności Ukrainy i ostrzec Rosję, że jeśli zdecyduje się podążać ścieżką agresji, będzie to mieć poważne konsekwencje gospodarcze".

Przemówienie w Kijowie

W swoim przemówieniu w Kijowie - jak przekazało biuro - Truss ma powiedzieć: "Chcemy żyć w świecie, w którym ludzie decydują o swojej przyszłości, wolnym od agresji i przymusu, w którym bezpieczeństwo jest naprawdę niepodzielne, a narody szanują suwerenność innych i wywiązują się ze swoich zobowiązań. To oznacza współpracę z naszymi przyjaciółmi na Ukrainie i poza nią, aby stawić czoła zagrożeniom, gdziekolwiek się znajdują na całym świecie. Wzywam Rosję do podążania ścieżką dyplomacji. Jesteśmy gotowi do rozmowy".