Kanclerz Niemiec: rosyjskie wojska przy granicy Ukrainy to zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie

W niedzielnym wywiadzie dla dziennika "Sueddeutsche Zeitung" kanclerz Niemiec odrzucił coraz głośniejszą krytykę stanowiska niemieckiego rządu wobec Rosji. "Sformułowałem jasne słowa - one obowiązują. I obowiązuje to, co rząd niemiecki, co my, Europejczycy, uzgodniliśmy z rządem amerykańskim, a mianowicie, że Rosja poniesie wysokie koszty, jeśli dojdzie do agresji militarnej przeciwko Ukrainie" - powiedział Scholz.