Konflikt Rosja-Ukraina. Olaf Scholz i Emmanuel Macron spotkają się z Władimirem Putinem

Konflikt Rosji z Ukrainą i Zachodem trwa. Już 7 lutego w Moskwie dojdzie do spotkania Władimira Putina z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Francuski przywódca dzień później uda się na Ukrainę na rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. 15 lutego na rozmowy z Putinem przyleci kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin i kanclerz Niemiec Olaf Scholz 15 lutego w Moskwie omówią "tematy bieżące na agendzie międzynarodowej i dwustronnej". Będzie to pierwsze spotkanie prezydenta Rosji z Scholzem, odkąd ten stanął na czele rządu w Berlinie. Do tej pory przywódcy rozmawiali telefonicznie - 21 grudnia. Wcześniej o spotkaniu Putin-Scholz informował także rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow.

Z kolei w poniedziałek 7 lutego minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock uda się do Kijowa, by wznowić działania mediacyjne w obliczu kryzysu między Rosją a Ukrainą - podała w piątek agencja dpa. W Kijowie Baerbock spotka się z prezydentem Ukrainy i szefem dyplomacji tego kraju. Pojedzie też do Donbasu.