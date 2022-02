Konflikt Rosja-Ukraina. Rozmowa Joe Bidena z Borisem Johnsonem

Po trwającej 40 minut rozmowie telefonicznej w poniedziałek po południu przywódcy oświadczyli, że wciąż jeszcze jest nadzieja na dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu wokół Ukrainy, ale sytuacja pozostaje niestabilna i wezwali zachodnich sojuszników do "zachowania jedności w obliczu rosyjskich zagrożeń".

W oświadczeniu Białego Domu poinformowano, że obaj przywódcy dokonali przeglądu bieżących działań dyplomatycznych i odstraszających w odpowiedzi na ciągłe gromadzenie przez Rosję wojsk na granicach Ukrainy i potwierdzili swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. "Omówili wysiłki na rzecz wzmocnienia pozycji obronnej na wschodniej flance NATO i podkreślili stałą ścisłą koordynację działań sojuszników i partnerów, w tym gotowość do wywołania surowych dla Rosji konsekwencji, gdyby zdecydowała się na dalszą eskalację militarną" - przekazał Biały Dom.

- Zgodzili się, że sojusznicy zachodni muszą pozostać zgodni w obliczu rosyjskich gróźb, między innymi poprzez nałożenie znaczącego pakietu sankcji na wypadek eskalacji rosyjskiej agresji. Powtórzyli również, że kraje europejskie muszą zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiego gazu, co bardziej niż jakiekolwiek inne działanie, uderzyłoby w samo serce strategicznych interesów Rosji - mówił rzecznik Downing Street.

Ukraina i rządy państw zachodnich uważają, że ma to służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci i państwa Zachodu mówią o rosnącym zagrożeniu rosyjską agresją na to państwo.