Konflikt Rosja-Ukraina. Joe Biden: mógłby rozważyć bezpośrednie sankcje na Władimira Putina

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przekazał, że w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę, rozważyłby nałożenie sankcji bezpośrednio na Władimira Putina. Dodał, że "w bliższym terminie" część amerykańskich żołnierzy może zostać przeniesiona do Europy, ale żadne siły USA nie trafią na samą Ukrainę.

Jak pisze agencja Reutera, Joe Biden został zapytany we wtorek, czy wyobraża sobie, że mógłby nałożyć sankcje bezpośrednio na Władimira Putina. - Tak, wyobrażam to sobie - odpowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Dodał, że podkreślił w rozmowie z Putinem, że "gdyby wszedł on na Ukrainę, pojawiłyby się konsekwencje".