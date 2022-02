Konflikt wokół Rosji i Ukrainy. Joe Biden i Władimir Putin rozpoczęli rozmowę

Prezydent Rosji Władimir Putin i amerykański przywódca Joe Biden odbywają rozmowę telefoniczną wokół kryzysu przy granicy ukraińsko-rosyjskiej. Dochodzi do niej dzień po tym, jak amerykańska administracja zasygnalizowała, że do inwazji Rosji na Ukrainę może dojść w najbliższych dniach.

Czwarta rozmowa prezydentów

Jest to już czwarta rozmowa obu liderów, od kiedy Rosja zaczęła gromadzić wojska wokół granic Ukrainy. Ostatnia odbyła się 26 stycznia.

Amerykanie o możliwej inwazji

Rosja skoncentrowała przy granicy z Ukrainą ponad 127 tysięcy żołnierzy. Ukraina i rządy państw zachodnich uważają, że ma to służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci i państwa Zachodu mówią o rosnącym zagrożeniu rosyjską agresją na to państwo.