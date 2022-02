Konflikt wokół Rosji i Ukrainy. Joe Biden i Władimir Putin rozmawiali telefonicznie

Prezydent Rosji Władimir Putin i amerykański przywódca Joe Biden przeprowadzili rozmowę telefoniczną wokół kryzysu przy granicy ukraińsko-rosyjskiej. Doszło do niej dzień po tym, jak amerykańska administracja zasygnalizowała, że do inwazji Rosji na Ukrainę może dojść w najbliższych dniach. Biden zwracał uwagę, że USA są gotowe na różne scenariusze.

Komunikat Białego Domu

"Prezydent Biden powtórzył, że dalsza rosyjska inwazja na Ukrainę wywołałaby powszechne ludzkie cierpienie i osłabiłaby pozycję Rosji. Jasno powiedział prezydentowi Putinowi, że Stany Zjednoczone są gotowe do zaangażowania się w działania dyplomatyczne, ale w międzyczasie są równie przygotowane, w pełnej koordynacji z sojusznikami i partnerami, na inne scenariusze" - czytamy w oświadczeniu.

Rozmowa "rzeczowa i profesjonalna, ale nie zmieniła fundamentalnej dynamiki sytuacji"

Powiedział, że Joe Biden przedstawił wzajemnie korzystne propozycje dotyczące bezpieczeństwa, ale wciąż nie jest jasne, czy Rosja poważnie podchodzi do rozmów dyplomatycznych. Podkreślił, że rosyjska inwazja pozostaje znaczącą możliwością.

Czwarta rozmowa prezydentów

Była to czwarta rozmowa obu liderów, od kiedy Rosja zaczęła gromadzić wojska wokół granic Ukrainy.

Amerykanie o możliwej inwazji

Rosja skoncentrowała przy granicy z Ukrainą ponad 127 tysięcy żołnierzy. Ukraina i rządy państw zachodnich uważają, że ma to służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci i państwa Zachodu mówią o rosnącym zagrożeniu rosyjską agresją na to państwo.