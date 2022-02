Sekretarz obrony USA: Rosja gromadzi zapasy krwi, przesuwa wojska. Nie robi się tego bez powodu

W sytuacji konfliktu Rosji z Ukrainą sojusznicy wciąż szukają dyplomatycznego rozwiązania - zadeklarował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Przyznał przy tym, że pojawiły się obawy, iż "Rosja szuka pretekstu, by dokonać inwazji na Ukrainę". Sekretarz obrony USA Lloyd Austin przekazał zaś, że zaobserwowano, że Rosja gromadzi zapasy krwi, przesuwa swoje wojska w kierunku granic z Ukrainą i zwiększa aktywność sił powietrznych. - Nie robi się tego rodzaju rzeczy bez powodu - wskazywał emerytowany generał.

- Sojusznicy wciąż szukają dyplomatycznego rozwiązania - zadeklarował. Stwierdził również, że "pomimo twierdzeń Moskwy, jak to tej pory nie widzimy żadnych oznak wycofania czy deeskalacji". - Wręcz przeciwnie, gromadzenie wojsk zdaje się wciąż trwać. My ze swojej strony monitorujemy wydarzenia bardzo blisko. Wzywamy Rosję do zrobienia tego, o czym mówi i wycofania jej sił z granic z Ukrainą - apelował.