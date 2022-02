Putin "ma wiele mechanizmów presji". "Jesteśmy być może w przełomowym momencie nowej zimnej wojny"

Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą nawet 150-170 tysięcy żołnierzy i domaga się, by NATO nie rozszerzało się dalej na wschód i nie przyjmowało do siebie Ukrainy. W piątek strona ukraińska twierdzi, że "istnieje wielkie zagrożenie, że przedstawiciele Rosji będą przeprowadzać w Donbasie prowokacje", które miałyby posłużyć jako pretekst do inwazji. Prorosyjscy separatyści oskarżają siły ukraińskie o planowanie ofensywy na terytorium, które obecnie znajduje się pod kontrolą bojowników. Ukraińska armia zaprzecza, a Kijów wyraźnie tłumaczy, że nie chce wojny.