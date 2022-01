Francja może wysłać kilkuset żołnierzy do Rumunii. Jest deklaracja minister

Francja może wysłać do Rumunii kilkuset żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO - powiedziała w sobotę w radiu France inter minister obrony Florence Parly. Na początku lutego na Ukrainę udadzą się razem szefowie MSZ Francji i Niemiec.

Rosja gromadzi swe siły przy granicy z Ukrainą. Według władz w Kijowie obecnie przy granicach ukraińskich przebywa około 127 tysięcy żołnierzy. Trzech amerykańskich urzędników, chcących zachować anonimowość, przekazało agencji Reutera, że Rosja gromadzi przy granicy z Ukrainą także zapasy krwi i materiały medyczne, służące do leczenia rannych. Zwiększa to obawy Zachodu, że Rosja przygotowuje się do zbrojnego ataku na Ukrainę.